Enetel Solutions realizovao najveći SAP cloud projekat na Balkanu

SAP Business Suite Innovation Day, održan 16. septembra u beogradskom Sava Centru, okupio je vodeće IT i biznis lidere iz regiona. Konferencija je poslužila kao platforma za predstavljanje najnovijih trendova u oblasti cloud rešenja, veštačke inteligencije i upravljanja poslovnim podacima. Posebnu pažnju izazvao je Enetel Solutions, koji ove godine obeležava 15 godina postojanja i koji je upravo na ovoj manifestaciji predstavio jedan od svojih najznačajnijih projekata – migraciju SAP on-premise sistema na S/4 HANA Private Cloud u kompaniji Telekom Srbija.

Ivan Mijailović, SAP Program Manager u Enetelu i Mirjana Jevtić, direktorka sektora za IT strategiju i podršku korporativnim poslovima Telekoma Srbija

Projekat koji pomera granice

Migracija SAP on-premise sistema Telekoma Srbija na SAP Private Cloud predstavlja prekretnicu u načinu na koji kompanije regiona mogu da koriste SAP tehnologije. Migracija četiri sistema je završena za samo pet meseci, iako SAP standard predviđa najmanje šest meseci za migraciju jednog sistema. Ovim tempom Enetel Solutions je demonstrirao visok nivo stručnosti i agilnosti, ali i kapacitet da realizuje složene projekte u rekordnom roku.

Jedan od najvećih izazova bila je optimizacija vremena nedostupnosti sistema (downtime). Dok SAP standard predviđa 48 sati, projektni tim je uspeo da ga skrati na svega 33 sata. Za telekomunikacionu industriju, gde je neprekidna dostupnost servisa ključna, to je uspeh od strateškog značaja.

Ovim projektom Telekom Srbija postao je pionir digitalne transformacije u regionu, a Enetel Solutions još jednom potvrdio status strateškog SAP partnera te postavio nove standarde na tržištu.

Glavni razlozi za migraciju

„Telekom Srbija, lider u regionu, jedan od najuspešnijih telekomunikacionih operatora u Jugoističnoj Evropi, kao inovativna kompanija donela je odluku da svoja SAP on-premise rešenja migrira u Private Cloud kako bi obezbedila skalabilno, fleksibilno i inovativno rešenje, kao i dugoročnu tehničku podršku. Kako redovna podrška za ECC rešenje ističe 2027. godine, odlučili smo da tokom 2025. krenemo u ovaj proces i obezbedimo kontinuitet poslovanja“, objasnila je Mirjana Jevtić, direktorka sektora za IT strategiju i podršku korporativnim poslovima Telekoma Srbija.

Pored strateških razloga, Telekom je uradio i detaljnu TCO analizu (Total Cost of Ownership). Kada su upoređeni ukupni troškovi on-premise i cloud rešenja za period od pet godina, pokazalo se da cloud donosi značajne uštede, posebno kroz smanjenje troškova infrastrukture i održavanja.

Ljubica Barbulj, CEO Enetel Solutions

Koristi za korisnike i IT tim

Prelaskom na SAP Rise Cloud servis, Telekom Srbija dobija dugoročne benefite na više nivoa. Deo odgovornosti za infrastrukturu i bezbednost sada preuzima cloud provajder, što značajno rasterećuje interne IT timove. Pored toga, cloud omogućava fleksibilnije skaliranje resursa, brže uvođenje inovacija i lakši pristup naprednim tehnologijama poput AI alata i analitičkih platformi.

„Korišćenjem SAP Rise Cloud servisa, deo odgovornosti za infrastrukturu i bezbednost prelazi na cloud provajdera, što značajno rasterećuje naš IT tim. Pored toga, cloud omogućava fleksibilnije skaliranje resursa i brže uvođenje inovacija, uključujući AI alate i napredne analitičke platforme“, istakla je Mirjana Jevtić.

Tehnološka perspektiva

Iz ugla Enetel Solutions, migracija SAP sistema u cloud nije samo tehnički proces, već i temeljna transformacija IT okruženja. Projekat je obuhvatio:

detaljnu analizu postojećeg SAP ekosistema,

planiranje infrastrukture u Private Cloud okruženju,

migraciju sistema uz strogu kontrolu integriteta,

validaciju performansi i testiranje pre puštanja u rad.

„Svaka faza bila je vođena najboljim SAP praksama i u tesnoj saradnji sa timom Telekom Srbija. Time smo osigurali da prelazak u cloud bude ne samo brz, već i bezbedan i potpuno transparentan“, naglasio je Ivan Mijailović, SAP Program Manager u Enetelu.

Dodatna vrednost ovog projekta ogleda se u punoj integraciji sa budućim SAP AI i Business Data Cloud servisima, čime se Telekom Srbija pozicionira kao lider spreman za sledeću fazu digitalne transformacije.

Ivan Mijailović, SAP Program Manager u Enetelu

PTO metodologija i migracioni ciklusi

Zbog kompleksnog IT okruženja, koje obuhvata kombinaciju SAP ERP i S/4HANA sistema, odlučeno je da se primeni PTO (Private Tailored Option) pristup.

„Telekom Srbija ima složenu SAP IT arhitekturu sa četiri SAP sistema i brojnim integracijama. Zajedno sa SAP ekspertima i kolegama iz Telekom Srbija opredelili smo se za PTO pristup u dve faze – prva faza je migracija postojećih rešenja na SAP PCE (Privatni Cloud), a zatim u drugoj fazi konvertovanje sistema i ažuriranje sistema na najnoviju S/4HANA verziju.“, istakao je Ivan Mijailović.

Projekat je realizovan kroz pet migracionih ciklusa po svakom sistemu – sandbox, development, quality, dry-run i produkcija. Ukupno je sprovedeno oko 30 ciklusa migracije, što je zahtevalo pažljivo planiranje i angažovanje posebnih funkcionalnih, tehničkih, testnih i integracionih timova, uz značajnu podršku SAP West Balkans migracionog tima i globalnog SAP ECS tima.

Regionalno priznanje i liderstvo

Da uspeh Enetel Solutions prevazilazi nacionalne okvire potvrđuju i priznanja osvojena na nedavno održanom SAP Partner CEE Kickoff događaju 2025. godine. Kompanija Enetel Solutions je zauzela treće mesto u kategoriji Top Cloud Performer, a dobila je i nominaciju za Most Strategic Cloud Deal u konkurenciji od preko 1200 SAP partnera iz cele CEE regije. Ova priznanja jasno pokazuju da domaća ekspertiza može ravnopravno konkurisati najvećim SAP partnerima u Evropi.

15 godina Enetela – budućnost pred nama

„Za Enetel Solutions, kao SAP Gold partnera, ovaj događaj ima poseban značaj. Naša misija je da budemo pokretač inovacija i pouzdan partner u digitalnoj transformaciji, pomažući organizacijama da kroz SAP rešenja postignu agilnost, efikasnost i održiv rast. Tokom više od 15 godina iskustva i preko 70 uspešnih implementacija, potvrdili smo da znamo kako da povežemo tehnologiju i poslovne potrebe i na taj način stvorimo stvarnu vrednost za klijente. Današnji dan želim da posvetimo upravo toj ideji – da inovacije nisu same sebi cilj, već da su tu da stvore nove vrednosti, da podrže rast i da omoguće kompanijama da budu konkurentne u svetu koji se menja brže nego ikada ranije“, poručila je Ljubica Barbulj, CEO Enetel Solutions.

Događaj dodatno dobija značaj jer se poklapa sa obeležavanjem 15 godina postojanja Enetel Solutions – perioda u kojem su kroz inovacije i SAP rešenja stvorili stvarnu vrednost za svoje klijente, a jubilej je obeležen na najbolji način – potvrdom da domaći timovi mogu realizovati projekte od strateškog značaja, ne samo za jednu kompaniju, već i za čitav region.