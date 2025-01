EPA podržava plan Kalifornije da zabrani vozila na gorivo

Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) odobrila je plan Kalifornije da do 2035. godine postupno ukine i zabrani prodaju novih automobila i lakih kamiona sa benzinskim motorima. Prema izveštaju ABC News-a, EPA je Kaliforniji dala potrebne dozvole za sprovođenje regulative „Napredni čisti automobili II“ (ACC II), koju je Kalifornijski odbor za vazdušne resurse usvojio još 2022. godine.

Smanjenje zagađenja i prelazak na električna vozila

Pored plana za automobile, EPA je odobrila i Kalifornijin plan za smanjenje emisije azotnih oksida (NOx) iz teških vozila, sa ciljem smanjenja smoga. Država planira početno smanjenje NOx zagađenja za 75 odsto, a zatim i za 90 odsto u narednim godinama.

Regulativa ACC II postavlja detaljan vremenski okvir za postepeno ukidanje vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem. Do 2026. godine, 35 odsto prodaje automobila u Kaliforniji moraće biti električna vozila, plug-in hibridi ili modeli sa vodoničnim gorivnim ćelijama. Ovaj prag raste na 68 odsto do 2030. godine, pre nego što dostigne cilj od 100 odsto prodaje električnih vozila do 2035. Potrošači i prodavci će i dalje moći da kupuju, prodaju i voze polovna vozila sa unutrašnjim sagorevanjem i hibride i nakon tog perioda. Predsednica Kalifornijskog odbora za vazdušne resurse, Liane Randolph, procenjuje da bi ACC II mogao smanjiti zagađenje za 50 odsto do 2040. godine.

Reakcija guvernera Newsoma

Guverner Kalifornije, Gavin Newsom, pohvalio je odluku i regulativu ACC II kao dokaz da „Kalifornija može odgovoriti izazovu zaštite ljudi čišćenjem vazduha i smanjenjem zagađenja“.

