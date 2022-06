Epic besplatne igre: Wolfenstein – The New Order

Epic Games Store je popularnu igru Wolfenstein: The New Order nedavno ponudio za džabe, a zainteresovani će moći da je preuzmu besplatno sve do 9. juna, kada nas očekuje neki novi naslov.

Nakon što se u martu 2018. godine na YouTube kanalu Bele kuće pojavio video koji prikazuje problematične scene u nekim video igrama, zainteresovani su mogli da saznaju koje bi to naslove političari hteli da zabrane. Jedna od igara zbog kojih tadašnji američki. predsednik nije mirno spavao je i Wolfenstein: The New Order iz 2014, a pored nje i Call of Duty: Black Ops iz 2010. godine – zbog preterano nasilnog načina na koji umire SOG operativac Joseph Bowman. Na spisku su bile i Call of Duty: Modern Warfare 2 iz 2009, Dead by Daylight iz 2016, Fallout 4 iz 2015, Sniper Elite 4 iz 2017, te The Evil Within iz 2014. godine.

Nasilje nije dobra reklama, ali bi trebalo da se ima u vidu da se loše ponašanje najčešće uči u pravom životu. Svakako bi trebalo voditi računa o starosti igrača, jer nije sve za svaki uzrast. Pored toga je igra bezbedna, a preporučuje je i visoka ocena na platformi Steam. I Epic garantuje za nju, pa je valjda zato i nudi besplatno – inače košta oko 20 evra.

