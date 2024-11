Epic Games: Besplatna igra za one koji vole priče o špijunima

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Deceive Inc. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 14. novembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

U Deceive Inc. igrač dobija zanimljiv izbor – može da postane bilo koji od velikih špijuna, tajnih agenata čije su priče ostale zabeležene u istoriji. Cilj mu je da savlada konkurenciju, ali pre toga mora dobro da se maskira. U kreativnoj mešavini šunjanja i pucnjave svako može da provede sate, sve dok ne postane super-špijun. Oni koji su je igrali kažu da je dobra za opuštanje, a posebno opcija u kojoj se borite protiv drugih igrača i protiv botova.

Ljubitelji špijunskih vratolomija će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Deceive Inc. inače košta oko 19 evra.

