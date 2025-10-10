Epic Games: Besplatne igre za zabavan vikend

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Gravity Circuit i Rogue Journeyman Bundle (Add-On). Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 16. oktobra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

U futurističkom svetu naseljenom svesnim robotima, građane ponovo ugrožava stari neprijatelj – vojska takozvanih Virusa. Poražena pre više decenija, ponovo se pomalja iz senke sa jednim ciljem: potpunom svetskom dominacijom. Ozbiljno oslabljeni Korpus Čuvara nema drugog izbora osim da pozove heroja iz prethodnog rata – usamljenog operativca Kaja, koji koristi moći misterioznog Gravitacionog Kruga. Kao poslednja linija odbrane sveta, mora da krene na put kroz futuristička okruženja i porazi zlog genija koji stoji iza haosa, a igrač ide zajedno s njim.

Gravity Circuit podseća na klasične platformere iz osamdesetih i devedesetih, i donosi maksimalnu akciju – igrač samo treba da usmeri svoju snagu u pesnice i pošalje neprijatelje da lete, ili ih uhvati kukom i suoči se s njima izbliza. Tokom misije stiče nove moći koje omogućavaju da ide još dalje i postane još snažniji.

Tu je još jedan besplatan poklon, vredan preko 47 evra. U pitaju je paket „Rogue Adventurer“ koji sadrži kozmetičke dodatke za Albion Online. U paketu je svašta – od 350 tokena koji mogu da se razmene u igri za robu, do 500 Learning poena uz pomoć kojih može da se ubrza napredak u igri.

Oni koji vole robote, ali i avanture, će se sigurno obradovati, a fine ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Gravity Circuit inače košta oko 15 evra, a Rogue Journeyman Bundle , to smo već rekli, preko 47 evra.