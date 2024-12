Epic Games danas poklanja igru Orcs Must Die! 3

Epic Games Store za praznike poklanja razne igre, a danas je to Orcs Must Die! 3. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 30. decembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Orcs Must Die! 3 je, kako sam naslov kaže, igra u kojoj su orke neprijatelji. Igrač se obračunava s hordama ovih stvorenja, a drugi deo je odličan baš kao i prvi. Kritičari kažu da se radi o igri koju su svi željno čekali (izašla je u julu 2021, više od 20 godina posle prvog dela), a može da se igra i više puta, nasamo ili s prijateljima (i s neprijateljima, naravno). Dobila je skoro savršene cene i od stručnjaka i od običnih igrača, a neki kažu da se radi o najboljoj igri u celom serijalu.

Ljubitelji fantazija će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Orcs Must Die! 3 inače košta oko 29 evra.

