Epic Games Launcher dobija zakrpu za problem nepotrebnog zagrevanja CPU

Ukoliko ste se ikada pitali koliko vaši Game Launcher-i troše resursa u pozadini, ovo je možda indikacija da bi bilo dobro da su pogašeni svi oni osim onog čiju igru želite da igrate u tom momentu. Ispostavilo se da na Epic Games Launcher-u – i to pogotovo kod Ryzen procesora – dolazi do problema sa zagrevanjem te da temperatura dolazi i do 20 stepeni celzijusa više u odnosu na trenutak pre paljenja launcher-a, čak i bez i jedne upaljene igre.

“Jede” procesor

Sada Epic krpi rupu novim ažuriranjem. Neko od korisnika reddit-a je to primetio pa podelio sa zajednicom. Tu je bilo čak i govora o toma da su se launcheri korisnika u potpunosti odmetnuli, pa se optužuju od strane korisnika da su koristili njihove računare kako bi rudarili kriptovalute ili čak i da su korišćeni kao malware. Aplikacija je koristila 10 do 20 posto kapaciteta procesora kada se na računaru ništa drugo nije dešavalo.

Sergiy Galyonkin, programer u Epic-u, je jedan od onih da se radi na zakrpi. Tim je identifikovao problem i implementiraju rešenje. Zakrpa je trenutno je u test fazi, naveo je Galyonkin. Iako trenutno nije poznato kada će biti izbačena ova zakrpa, svakako se očekuje uskoro, a vrlo je moguće da će u trenutku dok ovo čitate zapravo već stići. Epic Games Launcher koristi više od 100 miliona korisnika.

