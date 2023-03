Epic Games: Odlična misterija na poklon

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Call of the Sea. Zainteresovani će moći da je besplatno preuzmu sve do 16. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Call of the Sea je priča iz drugog sveta, misterija koja igrača vraća u tridesete godine prošlog veka. Čim stigne na odredište shvata da je u raju, ili ostrvo na kojem se igra odvija bar tako izgleda. Glavna junakinja Norah traga za svojim izgubljenim mužem koji je, kao što se to obično dešava u ovakvim pričama, nestao tokom ekspedicije. Sa njim su isparili i ostali istraživači. Ostrvo je zaboravljeno, nepoznato, a svuda su tragovi neke stare civilizacije. Priča je sjajna, zagonetke zanimljive, a tu je i glas Cissy Jones koju znamo iz serije The Walking Dead.

Ljubitelji egzotičnih ostrva, ali i oni koji vole misterije, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna, a inače košta oko 19 evra.

