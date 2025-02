Epic Games ove nedelje poklanja čak dve igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Humankind i Beyond Blue. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 13. februara u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Humankind je igra u kojoj igrač oblikuje istoriju onako kako želi. Može da kombinuje 60 različitih kultura – od prastarog do modernog doba, a kako bi izgradio carstvo koje pobeđuje. Kritičari kažu da je igra inteligentno osmišljena i da izgleda fenomenalno, a radi se o Sega-inom pokušaju da napravi sopstvenu Civilisation granu. Ne radi se dakle o nekoj revolucionarnoj ideji dakle, već o finom osveženju koje raduje one koji vole ovaj žanr.

Beyond Blue je vodena avantura, pa igrač može da zaroni u dubine okeana. Tamo ga čeka novi svet, misterije života koji čovek već neko vreme ozbiljno ugrožava plastičnim kesama i drugim otpadom. Single-player priča je smeštena u blisku budućnost, a svet vidimo kroz oči naučnice Mirai. Interakcije su punije nego u bilo kojoj drugoj igri ovog tipa, što je važno za one koji žele da razumeju šta sve nudi planeta na kojoj stanujemo.

Ljubitelji Civilisation franšize, ali i mora i okeana, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Humankind inače košta oko 48 evra, a Beyond Blue oko 19 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet