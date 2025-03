Epic Games ove nedelje poklanja jednu odličnu igru

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to Mages of Mystralia. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 6. marta u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Mages of Mystralia je svet magije u kojem je um najjače oružje. Igrač uči i vremenom postaje sve veštiji, a cilj je da sazna što više kako bi u nekom trenutku mogao da izmišlja sopstvene čarolije. Magične formule služe za odbranu od neprijatelja i konačno ispravljanje velike nepravde koja je zadesila kraljevstvo Mystralia. Oni koji su igru već igrali (a ima ih puno, budući da je izašla još 207. godine) kažu da je vrlo zabavna, pa su se mnogi tokom sklapanja vrhovne čarolije osećali kao pravi, moćni čarobnjaci.

Ljubitelji magije će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – Mages of Mystralia inače košta oko 19 evra.

