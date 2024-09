Epic Games ove nedelje poklanja još dve igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Super Crazy Rhythm Castle i Rugrats: Adventures in Gameland. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 19. septembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Super Crazy Rhythm Castle je haotična avantura koja ne liči ni na jednu drugu igru. Cilj je da se osvoji zamak koji kontroliše kralj Ferdinand, a igrač u akciju može da krene sam ili s prijateljima (najviše troje). Ulaze u apsurdni realm, potom u zamak. Pretražuju sobe u potrazi za kraljevskom krunom, a usput prevazilaze svakojake prepreke. Kritičari su je opisali kao „najbolju igru 2023. godine“.

Rugrats: Adventures in Gameland je igra čija je najava iznenadila mnoge, a još prijatnije iznenađenje je koliko je zabavna. Izašla je 10. septembra, a inspirisana je kultnom animiranom serijom Rugrats iz devedesetih godina prošlog veka. Poznate bebe su sada u video igri, a tu je i retro mod koji pospešuje povratak u detinjstvo.

Ljubitelji avantura i starih crtanih filmova, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Super Crazy Rhythm Castle inače košta oko 36 evra, a Rugrats: Adventures in Gameland oko 23 evra.

