Epic Games poklanja čak tri video igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Sifu, Deliver At All Costs i Gigapocalypse. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 29. maja u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Sifu je realistična igra koja se igra iz trećeg lica. Kung Fu je u samom centru, pa je borba dakle najvažnija stvar. Osveta se ponekad servira kao hladna, a ponekad i ne – igrač bira ovu drugu varijantu, jer pod kišom udaraca ništa ne može da se ohladi. Oni koji su je igrali kažu da je možda jedan od najboljih borilačkih igara, ali to na kraju zavisi od ukusa i onoga što igrač očekuje.

Deliver At All Costs takođe izaziva uzbuđenje, budući da njom vladaju haos i uništenje. Winston Green je glavni junak, kurir s misterioznom prošlošću. Dok pokušava da isporuči vrlo neobičan paket, krči put kroz grad, a za sobom ostavlja rasulo. Neke misije su apsolutno bizarne, a neke zgrade se baš lako ruše.

Treća igra je Gigapocalypse. Igrač postaje džinovsko čudovište, pa je odmah jasno da je priča inspirisana Kaijū filmovima kao što su “Godzilla” i “King Kong“, ali i kultna video igra “Rampage”. Mnogi igrači kažu da ih sve u vezi s ovom igrom podseća na detinjstvo – zato što podseća na stare igre i filmove, ali i zbog toga što pruža mogućnost da se postane ogromni monstrum koji ruši grad.

Ljubitelji borilačkih veština će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Sifu inače košta oko 35 evra, Deliver At All Costs oko 26 evra, a Gigapocalypse oko 9 evra.

