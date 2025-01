Epic Games poklanja igru Behind the Frame: The Finest Scenery

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a danas je to Behind the Frame: The Finest Scenery. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 30. januara u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Behind the Frame: The Finest Scenery je interaktivna fantazija o jednoj umetnici koja završava sliku uoči samostalne izložbe. Uprkos tome što se rok bliži sve je oko nje mirno, pa igrač može da uživa u detaljima, ručno crtanim scenama i sjajnoj zvučnoj pozadini, ali i da traga za bojama koje nedostaju da slika oživi. Poslednja slika nije i jedina, a iza svake se krije priča. Slika na kraju vredi hiljadu reči, i više.

Mir nam je svima preko potreban, a ova igra ga donosi slično kao što to čine Studio Ghibli filmovi. Oni koji su već igrali, igri daju najviše ocene i opisuju je kao „elokventno, živo iskustvo“ koje može da se igra bilo kojom brzinom.

Ljubitelji zagonetki i umetnosti će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Behind the Frame: The Finest Scenery inače košta oko 10 evra.

