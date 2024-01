Epic Games poklanja igru Guardians of the Galaxy

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Guardians of the Galaxy. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 11. januara, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Igrač dobija priliku da putuje kosmosom s Marvelovim čuvarima svemira. Guardians of the Galaxy je akciona avantura za koju retko ko nije čuo, a glavni junak je Star-Lord koji čuvare vodi od jednog do drugog haosa. Neko je pokrenuo seriju katastrofalnih događaja, a skupina neobičnih heroja pokušava da reši problem. Oni koji su već igrali kažu da je igra odlična – tu su neki novi junaci, a oni stari su osveženi, odeveni u novo ruho.

Ljubitelji franšize, ali i oni koji vole svemirske avanture, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Guardians of the Galaxy inače košta oko 55 evra.

