Epic Games poklanja ove dve video igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Deus Ex: Mankind Divided i The Bridge. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 21. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Deus Ex: Mankind Divided nije za mlađe od 18 godina. Adam Jensen se bori protiv sveta u kojem je njegova vrsta na listi za odstrel. Godina je 2029. i glavni junak ratuje protiv svih koji mrze ljude koji umesto pojedinih delova tela imaju mehaničke komponente. Tu počinje zaplet koji dobro funkcioniše do kraja igre – transhumanisti vode borbu protiv takozvanih čistunaca, a Jensen je usred toga, iako izmenjen protiv svoje volje sada navija za ono što je postao – pola čovek, pola mašina.

The Bridge je nešto sasvim drugo – osvežavajuća slagalica koja igrača tera na razmišljanje, ali i na preispitivanje svega što je u životu naučio kada je fizika u pitanju. Snaga gravitacije može da se menja tako da plafon postane pod, i obrnuto. To je veština neophodna za probijanje kroz komplikovane svetove. Svaki detalj je dobro promišljen, a dobar deo igre je ručno crtan, što doprinosi doživljaju.

Ljubitelji naučne fantastike, ali i oni koji vole neobičnu arhitekturu, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – Deus Ex: Mankind Divided inače košta oko 28 evra, a The Bridge oko 9 evra.

Podelite s prijateljima

Tweet