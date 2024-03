Epic Games poklanja: Preuzmite igru Aerial_Knight’s Never Yield

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Aerial_Knight’s Never Yield. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 7. marta, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Aerial_Knight’s Never Yield je igra koja na površini ne izgleda naročito zanimljivo – igrač trči levo-desno i izbegava prepreke. Ojačana sjajnim soundtrack-om brzo postaje zanimljivija, energičnija. Junak jurca kroz distopijsku verziju američkog Detroita. Zove se Wally i pokušava da vrati ono što mu je ukradeno. U pitanju je autorunner, pa sam trči. Na igraču je da vodi računa o drugim stvarima.

Ljubitelji jurnjave, ali i oni koji vole apokaliptičnu atmosferu, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Aerial_Knight’s Never Yield inače košta oko 11 evra.

