Epic Games traži povratak igre Fortnite na Apple Store-u

Epic Games još uvek pokušava da natera Apple da ponovo postavi aplikaciju Fortnite na iOS platformi. Kasno u petak, kompanija je podnela zahtev protiv Apple-ove zabrane blokiranja igre Fortnite na iPhone i iPad uređajima.

Do sada 116 miliona igrača na iOS platformi

Ako je suditi po informacijama koje je Epic objavio, do sada je njihovu najpopularniju igru Fortnite igralo oko 116 miliona igrača samo na iOS operativnom sistemu, što ga čini najvećom platformom za igre, većom od Nintendo Switcha, Xbox-a, PlayStationa, PC-a ili Androida. U zahtevu se navodi da Epic traži da Sud zaustavi Apple u svojoj nameri, i da ospori ovo nedolično ponašanje.

Fortnite je blokiran na iOS-u od avgusta, kada je Epic predstavio novi način na koji igrači mogu direktno da kupuju u igri bez plaćanja Apple-u ili Google-u, i bez uobičajene takse od 30%. Ovim potezom, prekršene su smernice i Apple-a i Google-a, a kao posledica Fortnite je povučen iz prodavnica Google Play i App Store. Epic je potom tužio Apple i Google, optužujući ih za monopolističku praksu.

Tvrdeći da Apple monopolizuje distribuciju i kupovinu iOS aplikacija, Epic Games će takođe morati da objasni sudiju da su to tržišta, a ne privatna svojina. Apple je objavio da se nadaju skorijem nastavku saradnje sa Epic Games-om, ali da to za sada nije moguće. Ostaje da se vidi kako će Sud reagovati na obostrane optužbe, i da li će konačno stati na put IT gigantima koji se neprestano bogate na račun drugih, manjih kompanija.

