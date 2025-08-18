Epic Games vam poklanja dve igre koje svi vole

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Hidden Folks i Totally Reliable Delivery Service. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 21. avgusta u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Hidden Folks znači „skriveni ljudi“, pa već sam naziv ukazuje o čemu se radi – igrač traga za izgubljenim građanima. Potraga se dešava u okviru ručno crtanih pejzaža, a oni koji su predmet potrage su svuda – iza zatvorenih vrata, u žbunju, šatorima, čak ih i krokodili kriju. Iako na prvi pogled izgledaju jednostavno, crteži to uopšte nisu. Naprotiv – puni su života, neke vesele blesavosti, a to se mnogima toliko dopada da traže još.

Totally Reliable Delivery Service je igra koja podseća na život – verovatno se svakome bar jednom dogodilo da je propustio važnu pošiljku i tako sebi zakomplikovao život. Kuriri ponekad nisu krivi, a povremeno i jesu – ova igra je baš o tome. U pitanju je simulacija koja oživljava najgore isporuke paketa. Što su gori u svom poslu, to je igra zabavnija, a različita pomagala sve čine još zanimljivijim.

Oni koji vole uzbuđenja i pakete će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Hidden Folks inače košta oko 13 evra, a Totally Reliable Delivery Service isto toliko.