Epic Games vam poklanja dve igre za kišne dane

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Nightingale i Firestone Online Idle RPG. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 9. oktobra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Nightingale je otvoreni svet, igra preživljavanja koja se igra iz prvog lica. Igrač se probija kroz misteriozne i opasne vilinske realme. Usput se naravno bori sa svakojakim čudovištima, preživljava neprijateljske sredine, od močvara do pustinja, i – gradi. Gradi vile, gradi onoliko koliko ima materijala. Sve je dakle uzbudljivo, ali samo za one koji vole muke podizanja naselja u otvorenom svetu.

Firestone Online Idle RPG i inače ne košta ništa, a radi se o skupini heroja koji se bore čak i kad igrač nije online. Igra je fina za opuštanje, a cilj je jednostavan – da se okupi tim i da se ide napred. Sve se odvija bez pritiska, niko vam dakle ne skače za vrat. Ponekad se pojavi neki zmaj, ali ni to nije previše alarmantno – samo dišite duboko.

Oni koji vole otvorene svetove, ali i avanture u boji, će se sigurno obradovati, a fine ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Nightingale inače košta oko 26 evra, a Firestone Online Idle RPG je, kao što smo već rekli – uvek besplatna.