Epic Games vam poklanja Fear the Spotlight

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to Fear the Spotlight. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 30. oktobra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Radnja u Fear the Spotlight prati Ejmi i Vivian, koje se, nakon što padne noć, uvlače u školsku biblioteku s namerom da izvedu seansu prizivanja duhova. Ono što počinje kao naizgled bezazleno istraživanje natprirodnog ubrzo se pretvara u zastrašujuće putovanje, ispunjeno sablasnim otkrićima o požaru koji je pre nekoliko decenija uništio deo škole. Vivian ne zna da je Ejmi već pre toga doživela niz uznemirujućih događaja koji kulminiraju upravo tokom njihove seanse, kada koriste Ouija tablu. Savršena igra za oktobar.

Oni koji vole horor i duhove će se sigurno obradovati, a fine ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – Fear the Spotlight inače košta oko 17 evra.