Epic Games vam poklanja Ghostrunner 2 i još dve igre

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Ghostrunner 2, The Battle of Polytopia i Monument Valley 2. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 18. septembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Ghostrunner 2 su opisivali kao „najuzbudljiviju akcionu igru 2023. godine”, a i danas ima sjajne ocene. Kritičari od početka ističu da su najbolji oni nastavci koji igračima daju najbolje od originalnih delova i usput donose nešto sveže, a ovaj je učinio baš to. Prvi deo je izašao 2020. godine, a kiborg-nindža Jack je brzo postao popularan. Drugi je nastavio u tom duhu, a igrače čeka oko 15 sati sjajne akcije. Skoro svi se slažu da je motocikl šlag na tortu, genijalni potez onih koji razumeju želje igrača.

The Battle of Polytopia je strategija u boji – radnja se odvija u čudnom, ravnom, svetu koji ima oblik kvadrata (takoreći ravna ploča). Tu živi čak 16 civilizacija, a igrač može da izabere jednu čije će carstvo da širi, istražujući usput razne tehnologije uz pomoć kojih može da zavlada svetom.

Monument Valley 2 je još jedan nastavak sa odličnim ocenama. Igrač otkriva tajne Svete Geometrije, a usput mu se ukazuju tajne staze i zanimljive zagonetke. Priča glavne junakinje Ro greje srce. To je pripovest o majčinstvu, ljubavi, o tome kako dobri roditelji prave nove svetove za svoju decu. Iako pomalo nadrealna, ova igra je divna lekcija iz toga kako se stiče nezavisnost.

Oni koji vole dobru akciju, ali i mirne, tople igre, će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Ghostrunner 2 inače košta oko 34 evra, The Battle of Polytopia oko 13 evra, i Monument Valley 2 oko sedam evra.