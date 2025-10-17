Epic Games vam poklanja horor i fantaziju

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Amnesia: The Bunker i Samorost 3. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 23. oktobra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Amnesia: The Bunker nije novi početak serijala, ali stvara takav utisak – zadržava prepoznatljiv osećaj bespomoćnosti i teskobe, ali tu krhkost smešta u potpuno razvijen „immersive sim“ svet. U The Bunker-u ne samo da igrač beži i da se krije, već planira ekspedicije iz svoje sigurne sobe napravljene u maniru Resident Evil univerzuma, kako bi skupio hrabrost i počeo da istražuje lavirintski, nelinearni svet za koji mnogi kritičari tvrde da stoji rame uz rame s najboljim horor igrama.

Samorost 3 je fantastičan nastavak za original koji je omađijao mnoge. Ovo je igra preživljavanja, samo sa svemircima. Kosmički patuljak, koji izgleda apsolutno nadrealno, se vraća u prošlost da bi iskusio svoju treću avanturu. Daje se u potragu za poreklom misterija univerzuma i usput sreće svakojake strance. Igra je izašla još 2016. godine, pa kod nekih izaziva i nostalgiju, mada je savršena i za one koji za nju dosad nisu čuli.

Oni koji vole horor, ali i magiju, će se sigurno obradovati, a fine ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Amnesia: The Bunker inače košta oko 21 evro, a Samorost 3 preko 17 evra.