Epic Games vam poklanja igru Monument Valley

Milan Živković

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada je to Monument Valley. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 11. septembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Ova igra je 2014. godine odnela pobedu na Apple Design Awards, i to s dobrim razlogom (kasnije su došle i druge nagrade, recimo British Bafta). Iako traje samo sat vremena (do dva), mnogi kažu da tih šezdesetak minuta računaju u odlično potrošeno vreme. Monument Valley ne samo da umiruje igrača, već i odlično izgleda. Smirenost dolazi iz toga što je cilj da se ide napred, pa nema nekih komplikovanih prepreka koje mogu da unesu nervozu.

Vibrantna skupina slagalica je dakle vredna vaše pažnje. Čekaju vas mape s optičkim iluzijama, a kretanje i manipulisanje stazama je prava meditacija. Soundtrack takođe umiruje, boje pričinjavaju zadovoljstvo, a svet po kojem se igrač je kreće je dovoljno misteriozan da drži pažnju. Iako se pojavila pre više od deset godina, ova igra i dalje ispunjava sva očekivanja.

Oni koji vole slagalice će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra potpuno besplatna – Monument Valley inače košta oko sedam evra.

