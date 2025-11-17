Epic Games vam poklanja nove igre s odličnim ocenama

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Songs of Silence i ScourgeBringer. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 20. novembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Songs of Silence podseća na stari Heroes of Might and Magic, ali je borba zasnovana na auto-battler sistemu, što je solidan plus. Battler preuzima sve osim ključnih odluka – pa se igrač oseća kao pravi general u bici. Trenira jedinice, raspoređuje ih i nada se najboljem. Pored auto-battlera, umetnički stil igre je savršen – živopisan, sa neobičnim dizajnom likova koji deluje magično. Igra tako deluje originalno – nisu to samo „patuljci, orkovi i vile“, već čudan i vibrantan svet.

Smešten u postapokaliptični svet u kojem je misteriozno biće razorilo čovečanstvo, ScourgeBringer igrača stavlja u ulogu najubojitije ratnice klana, Kyhre. Cilj joj je da istraži nepoznato i probije se kroz drevne mašine koje čuvaju pečat njene prošlosti – i možda put ka iskupljenju čovečanstva. ScourgeBringer iskustvo nije kao da igraš igru, već nešto kao ples sa komplikovanom svetom. Svaki zamah, skok i nalet stapaju se u jedan neprekidan pokret, savršeni ritam haosa i kontrole. Ne pobeđuje se zahvaljujući sreći, pobeđuje se tako što se nauči da se kreće onako kako igra to želi. Borba je toliko fluidna da postaje hipnotička, muzika udara jače nego mač.

Oni koji vole fantastične svetove će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Songs of Silence inače košta oko 26 evra, a ScourgeBringer oko 15 evra.