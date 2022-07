Epic nudi čak tri besplatne video igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to čak tri naslova: Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends i Iratus: Lord of the Dead. Zainteresovani će moći da ih preuzmu besplatno sve do 7. jula, kada nas očekuje neki novi naslov (ili više njih).

Geneforge 1 – Mutagen je RPG, otvoreni svet za sve ljubitelje fantazije. Igrač okruženje menja uz pomoć magije, ali i kroz bitke – na raspolaganju su mu strašni vojnici, mutiranja čudovišta. Dodeljena mu je uloga Shapersa, čarobnjaka koji ima moć o kojoj svi sanjaju – da stvori život, makar bio i neprijatan.

Hood: Outlaws & Legends nas vodi u srednji vek, te nas smešta usred sveta nasilja. PvPvE multiplejer omogućava da se igrači sukobe kako im volja, da budu okrutni, da kradu i ubijaju. Samo najbolji na kraju dobijaju priliku da sačuvaju život i sa sobom ponesu stečena bogatstva.

Iratus: Lord of the Dead je smešten u mračni svet, a u pitanju je RPG fantazija u kojoj igrač predvodi vojsku zombija. Cilj mu je da pomogne ljutitom nekromanseru, da izađe na površinu i s mrtvima osvoji svet živih.

I Geneforge 1 – Mutagen, Hood: Outlaws & Legends, te Iratus: Lord of the Dead imaju odlične ocene. Epic garantuje zabavu, pa ih valjda zato i nudi besplatno – prve dve inače koštaju oko 19, a treća oko 28 evra.

