Epic poklanja: Destiny 2 – Legacy Collection

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to Destiny 2: Legacy Collection. Zainteresovani će moći besplatno da je preuzmu sve do 20. decembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Za ljubitelje igre Destiny 2 praznici stižu malo ranije, jer je sve dostupno u Epic Games prodavnici i to potpuno besplatno. Ponuda uključuje sve do sada objavljene ekspanzije (Shadowkeep, Beyond Light, i The Witch Queen) – zapravo sve osim najnovije Lightfall. U paketu nije Destiny 2 osnovna igra, ali može da se nađe u prodavnici i takođe je besplatna.

Ljubitelji avantura, ali i oni koji vole dobru akciju, će se sigurno obradovati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Destiny 2: Legacy Collection inače košta oko 55 evra.

