Epic poklanja dve igre: O izgubljenim žabama, čudnim biljkama i magiji

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Kamaeru: A Frog Refuge i Strange Horticulture. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 28. avgusta u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Kamaeru: A Frog Refuge je priča o utočištu za žabe. Igrač upravlja organizacijom, a istovremeno oporavlja biodiverzitet u opustošenom okruženju. Pored toga fotografiše štićenike skloništa, igra mini igre i uređuje svoj dom. Radi se dakle o naslovu koji sadrži nekoliko žanrova u jednom (mada je najviše “cozy game” – udobna igra, topla), pa može da zadovolji različite ukuse. Tok igre je vrlo sladak, posebno kad se fotografišu vodozemci u svakojakim bojama, a može da se igra i po nekoliko sati – naravno, ako imate vremena.

Strange Horticulture je priča o neobičnoj cvećari. Radi se o logičkoj igri u kojoj se traže i identifikuju nove biljke, okupljaju druge veštice, a tu je i mačka koja voli da se mazi. Kada sakupi dovoljno biljaka igrač može da ih koristi kako bi uticao na priču i menjao je po svojoj volji. U pitanju je ručno crtana 2D igra, a igrač je zarobljen u jednoj sobi s mačkom. Uprkos tome, potpuno okupira pažnju onoga koji igra. To znači samo jedno – priča je odlična (i mračna).

Oni koji vole žabe, mačke i magiju će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Kamaeru: A Frog Refuge inače košta oko 17 evra, a Strange Horticulture oko 13 evra.