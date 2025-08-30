Epic vam poklanja dve igre sa sjajnim ocenama

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Machinarium i Make Way. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 4. septembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Machinarium je višestruko nagrađivana igra, avantura s bezvoljnim robotima. Glavni među njima je Josef koji pokušava da spase svoju devojku Bertu (valjda zato i nije najbolje raspoložen). Iza otmice stoji banda Black Cap Brotherhood, pa se sve vrti oko tog događaja. Oni koji su je igrali, a i mnogi kritičari, kažu da je ovo igra koju mora da odigra svako, posebno ljubitelji point-and-click igara. Neki idu toliko daleko da tvrde da se radi o najboljoj avanturi ikada, a jedina mana je što sve kratko traje – završava se za 3-5 sati.

Make Way je trkačka igra, a ima i preokret – igrač sam gradi staze za trke. Nije preozbiljna, pa je opisuju kao „blesavu i zabavnu“. Odlična je za grupna takmičenja – uživo ili online, a sve počinje kad se otvori meni i pronađu delovi za prvu stazu. Igrači mogu da rade zajedno, ali i jedni protiv drugih, kada grade stazu, a i ta gradnja je neobična – delovi nisu uobičajeni elementi za zidanje bilo čega. Sve na kraju može da ispadne savršeni miks saradnje i takmičenja.

Oni koji vole robote, avanture i automobilske trke će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Machinarium inače košta oko 17 evra, a Make Way oko 13 evra.