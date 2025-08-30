PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Epic vam poklanja dve igre sa sjajnim ocenama

Milan Živković

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to Machinarium i Make Way. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 4. septembra u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Machinarium je višestruko nagrađivana igra, avantura s bezvoljnim robotima. Glavni među njima je Josef koji pokušava da spase svoju devojku Bertu (valjda zato i nije najbolje raspoložen). Iza otmice stoji banda Black Cap Brotherhood, pa se sve vrti oko tog događaja. Oni koji su je igrali, a i mnogi kritičari, kažu da je ovo igra koju mora da odigra svako, posebno ljubitelji point-and-click igara. Neki idu toliko daleko da tvrde da se radi o najboljoj avanturi ikada, a jedina mana je što sve kratko traje – završava se za 3-5 sati.

Make Way je trkačka igra, a ima i preokret – igrač sam gradi staze za trke. Nije preozbiljna, pa je opisuju kao „blesavu i zabavnu“. Odlična je za grupna takmičenja – uživo ili online, a sve počinje kad se otvori meni i pronađu delovi za prvu stazu. Igrači mogu da rade zajedno, ali i jedni protiv drugih, kada grade stazu, a i ta gradnja je neobična – delovi nisu uobičajeni elementi za zidanje bilo čega. Sve na kraju može da ispadne savršeni miks saradnje i takmičenja.

Oni koji vole robote, avanture i automobilske trke će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – Machinarium inače košta oko 17 evra, a Make Way oko 13 evra.

