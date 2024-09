Epson lansira nove A4 štampače sa sistemom zamenjivih paketa mastila (RIPS)

Novi Epson EM-C800RDWF i EP-C800RDW štampači postižu najveći kapacitet u okviru svog segmenta – do 50.000 strana u crno-beloj / 20.000 strana u boji iz samo jednog kompleta potrošnog materijala.

Kompanija Epson lansira novi Workforce Pro EM-C800RDWF multifunkcionalni uređaj za štampanje, skeniranje i kopiranje (MFP) i jednonamenski štampač Workforce Pro EP-C800RDW. Oba uređaja dolaze u formatu A4 i uključuju Epson-ov sistem zamenjivih paketa mastila (RIPS). Ova mastila su specifična po tome što su izuzetno visokog kapaciteta, uz nisku potrošnju energije i brzo izbacivanje prve strane. Koristeći ove poslovne štampače, organizacije ostvaruju značajnu uštedu u vremenu, potrošnji električne energije i doprinose sveukupnom poboljšanju efikasnosti.

Brza štampa, bez grejanja

Razvijeni pomoću Epson Heat – Free tehnologije, ovi štampači ne zahtevaju toplotu u procesu štampanja i zahvaljujući tome troše manje energije u poređenju s drugim laserskim štampačima. Takođe, nema potrebe za inicijalnim zagrevanjem u trenutku kada se štampa iz stanja mirovanja, što za rezultat ima brzu štampu prve stranice – 4,8 sekundi prilikom štampanja u crno-belo.

Uz brzinu štampe do 25 ppm, kapacitet papira do 1.830 listova sa opcionim kasetama i intuitivnim korisničkim interfejsom, ovi štampači su idealni za male radne grupe s velikim obimima štampe, bilo u malim i srednjim poslovnim okruženjima ili u sklopu veće korporativne organizacije. Workforce Pro EM-C800RDWF takođe nudi skeniranje, uz brzinu dvostranog skeniranja do 60 stranica u minuti. Pošto su oba uređaja kompatibilna sa širokim portfoliom uređaja iz Epson-a i odabranim rešenjima nezavisnih proizvođača softvera (ISV), mogu se lako integrisati u postojeće grupe štampača, tokove rada i sisteme za upravljanje.

Lako održavanje

Ana Bajagić, marketing menadžerka kompanije Epson za Balkan, kaže: „Koristeći našu RIPS tehnologiju, ovi štampači isporučuju do 50.000 stranica neprekidnog štampanja u crno-beloj tehnici. Ovo ne samo da povećava produktivnost korisnika već smanjuje vreme potrebno za održavanje i vreme kada je proizvod van funkcije, a podrazumeva i manje zamenskih potrošnih delova, što znači da je potrebno manje servisnih intervencija, ali i proizvodnje, transporta i odlaganja. Ovo podržava Epson širu agendu održivosti i ciljeve naših partnera i krajnjih korisnika”.

O kompaniji Epson

Epson je globalni lider na polju tehnologije posvećen cilju da postaje nezamenjiv za društvo kada je u pitanju povezivanje ljudi, stvari i informacija uz pomoć svojih originalnih, efikasnih, kompaktnih i preciznih tehnologija. Kompanija je fokusirana na inovacije i prevazilaženje očekivanja kupaca u inkdžet tehnologiji, vizuelnim komunikacijama, nosivim uređajima i robotici. Epson je ponosan na svoje doprinose u razvijanju održivog društva i na stalne napore ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija.

Predvođena japanskom korporacijom Seiko Epson, međunarodna Epson grupa ostvaruje godišnju prodaju od preko bilion japanskih jena.

Ekološka vizija 2050 – eco.epson.com

Epson.rs

Podelite s prijateljima

Tweet