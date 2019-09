Epson na Grafima sajmu: Spoj najnovijih tehnologija štampe i grafičkog dizajna

Kompanija Epson je na Grafima sajmu u Beogradu prikazala najnovije proizvode iz domena štampe i demonstrirala na nesvakidašnji način upotrebu inkjet tehnologije pri izradi svakodnevnih predmeta.

U saradnji sa grafičkom dizajnerkom, Ivanom Radenković Baćković, Epson je ovogodišnji nastup na međunarodnom sajmu grafičke, papirne i kreativne industrije učinio jedinstvenim uz pomoć najnovijih modela štampača i projektora. Pomoću inkjet štampača ceo štand kompanije je pretvoren u stan opremljen od poda do plafona predmetima i dekoracijom koja je štampana na izloženim modelima, uz jasnu poruku kako trenutni portfolio Epson proizvoda može odgovoriti na najrazličitije zahteve u produkciji, od kreiranja unikata za potrebe startapova, do štampe velikog obima u industrijskom okruženju.

Ivana je upotrebom modela poput SureColor SC-S60610, signage štampača velikog formata, kreirala kuhinju koju krasi unikatni dizajn prednjih panela i izradila ostale elemente na štandu koji zahtevaju ovakav tip štampe. Pored toga, zahvaljujući modelu SureColor SC-F9300, štampaču za sublimaciju boja namenjenom štampi na tekstilu, Ivana je kreirala jedinstvene komade nameštaja, zavesa, tapeta, lustera i drugih dekorativnih elemenata. Za štampu na majicama, cegerima, jastucima, torbama i dugim tekstilnimproizvodima korišćen je SureColor SC-F2100, DTG štampač kompanije Epson koji takođe podržava i štampu na poliesteru.

Među novim modelima štampača na ovogodišnjem sajmu ističe se SureColor SC-F500, prvi 24-inčni štampač za sublimaciju boja, kao i ColorWorks C6000, visokokvalitetni i brzi štampač za etikete u boji. Osim pomenutih modela, novi proizvodi na domaćem tržištu su i SureColor60610L, T5400M i F6300. Pored štampača, štand kompanije Epson je obogaćen i LightScene EV-100 digital signage projektorima za HORECA i maloprodajni segment koji na unikatan način kreiraju željenu atmosferu i dovode do izražaja sve prikazane proizvode. U segmentu edukacije, prikazan je model EB-696UI, interaktivni projektor koji omogućava prikaz sadržaja do veličine od 100 inča i korišćenje specijalne olovke ili ruke kako bi kontrolisali sadržaj koji se prikazuje. Kada su u pitanju projektori za kućni bioskop, na štandu je prikazan model EH-LS100, laserski projektor ultra kratkog dometa koji omogućava uživanje u filmovima do dijagonale projekcije od čak 130 inča.

„Ove godine na Grafimi donosimo nekoliko noviteta u nekoliko segmenata štampe. Kada je u pitanju signagemožemo izdvojiti L seriju sa kojom odgovaramo zahtevima korisnika koji imaju potrebu za velikim obimom štampe. U tekstil segmentu donosimo novi model SC-F6300 sa rešenjem za veliki obim štampe jedinicom, a prezentujemo i DTG rešenje za štampanje na poliesteru, kao i model SC-F500 koji je prvo desktop rešenje namenjeno za produkciju poklona i promotivnih predmeta. Takođe, kada su u pitanu CAD i GIS tržištaimamo promociju modela 5400M sa integrisanim skenerom. Kada se radi o ColorLabel segmentu, paralelino sa sajmom Label Expo u Briselu donosimo evropsku premijeru najnovijih modela iz F6000/6500 serije .“, izjavio je Marko Đurić, Business Account menadžer za balkansku regiju za LFP i BS uređaje u kompaniji Epson.

Štand kompanije Epson se nalazi u hali 4 Beogradskog sajma i otvoren je za sve posetioce od 25. do 28. septembra 2019.