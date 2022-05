Epson slavi 80 godina poslovanja

Seiko Epson Corporation proslavlja 80 godina poslovanja, i u sklopu toga otvoriće Epson Museum Suwa u svojoj centralnoj kancelariji u Suwi, Nagano, u Japanu. Dvodelni muzej koji se sastoji od renoviranog Monozukuri muzeja i nove Memorijalne dvorane pružiće posetiocima priliku da nauče o Epsonovoj istoriji i proizvodima iz prošlosti. Spomen sala je smeštena u nekadašnjoj upravnoj zgradi, čija je izgradnja završena oktobra 1945. godine. Ova nedavno renovirana monumentalna zgrada od danas će biti otvorena za javnost.

80 godina tradicije

Prethodnik Epsona, kompanija Daiwa Kogio, Ltd., osnovana je u maju 1942. Tokom narednih osam decenija, kompanija je evoluirala zadržavajući svoje glavno obeležje proizvođača koji teži inovacijama. Usavršavanje tehnologija mikromašinske i precizne obrade koje je Epson razvio za satove, ali i njihovo korišćenje u drugim oblastima je ono što je podstaklo rast kompanije.

Renovirana je prvobitna administrativna zgrada u kojoj se kompanija nalazila kada je osnovana i ponovo će biti otvorena kao Memorijalna sala, kako bi posetiocima bilo omogućeno da se vrate u prošlost i iskuse istoriju i priče o proizvodima iz prošlog vremena.

Eksponati u Memorijalnoj dvorani pokrivaju period do 1970-ih godina, vreme tokom kojeg je zgrada zapravo korišćena. Od tehnologije i veštine stvaranja mehaničkih satova, do prvog kvarcnog sata na svetu, do kompaktnog digitalnog štampača EP-101 iz kojeg potiče ime brenda Epson, posetiocima će biti dat retrospektivni pogled na efikasnost, kompaktnost i preciznost tehnologije koju je Epson razvio od svog osnivanja.

Posetioci Epson muzeja Suwa mogu da obiđu i Monozukuri muzej i Memorijalnu dvoranu. Istovremeno će biti otvoren vebsajt povodom 80. godišnjice da bi svi bili u prilici da saznaju više o filozofiji i istoriji kompanije od njenog osnivanja.

Epson već osam decenija neprestano traga za kreativnošću i izazovima. Kompanija je posvećena rešavanju društvenih pitanja radeći na postizanju održivosti i obogaćivanju zajednica.

Podelite s prijateljima

Tweet