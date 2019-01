Eric Wahlforss napušta SoundCloud

Suosnivač SoundCloud-a, Eric Wahlforss, napušta platformu za strimovanje muzike nakon više od jedne decenije provedene u kompaniji, dok je odnedavno bio u ulozi CPO-a.

Wahlforss je objavio odluku da se povuče iz svakodnevnih obaveza – i „prelazak u savetodavnu ulogu“ – u postu na društvenim mrežama, pišući: „Nakon više od 11 godina izgradnje naše predivne platforme za umetnike, DJ-eve i audio stvaraoci, došao sam do spoznaje da je sada pravo vreme da napravim pauzu i razmislim o tome šta da stvorim sledeće. Zato sam odlučio da se povučem iz svakodnevnih obaveza u SoundCloud-u, a prelazak na savetodavnu poziciju za kompaniju počinje 1. marta.“

Eric je ranije bio na položaju CTO-a u SoundCloud-u. Međutim, početkom 2017. godine bivši potpredsednik inženjeringa iz Yahoo-a, Artem Fishman, bio je angažovan da preuzme ulogu dok je kompanija pravila niz promena u svojoj rukovodećoj strukturi u pokušaju da promeni fokus i pokrije gubitke koji su 2015. godine bili na 52 miliona dolara dok su prihodi bili samo 22 miliona dolara.

After 11+ years of building SoundCloud, it is time for me to take a break, reflect and think about what’s next.

I will be stepping back from day-to-day operations and into an advisory role on March 1st.

I am incredibly proud of what we have achieved and deeply grateful. pic.twitter.com/71DQ8h0Sjv

— Eric Wahlforss (@ericw) January 24, 2019