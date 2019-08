Ericsson i 5G: Stvarno stanje

Kompanija Ericsson se uvek fokusira na razvoj i kontrolu stvari koje unapređuju svet. To nam omogućava da je saradnja s klijentima uvek u centru pažnje. Vremenom smo zajedno stvorili tim za primenu vodećih tehnologija, od istraživanja do uvođenja, s proizvodima, rešenjima i ljudima koji su bez premca u svetu. U ovom momentu imamo tim inženjera koji su odlučni u pružanju rešenja klijentima koji su rano lansirali i primenili 5G. Naš tim to već čini na četiri kontinenta, a uskoro nas očekuje i mnogo više angažovanja i izazova

Naprosto je zbunjujuće da postoji mit da Evropa zaostaje u 5G roll‑out‑u i 5G tehnologiji. Naravno, to nije istina. Dokumentovana činjenica je da je naša tehnologija komercijalno zaživela kod klijenata koji su već lansirali 5G usluge.

Sarađujemo s više operatora u SAD, Koreji, Australiji i Evropi. Partneri smo s Vodafon‑om i Swisscom‑om, prvima koji su lansirani 5G u regionu. Naše partnerstvo sa Swisscom‑om je na nacionalnom nivou i jedini smo dobavljač opreme. Cilj projekta je da 90 odsto stanovništva Švajcarske ima pristup 5G mreži do kraja godine zahvaljujući spectrum sharing-u koji omogućava ponovno iskorišćavanje 4G opsega.

Ericsson je glavni snabdevač na novim 5G tržištima i već je isporučio tri miliona radio‑sistema spremnih za 5G koji se mogu daljinski nadograditi. Najnovije izdanje Ericsson Mobility Report‑a revidiralo je procene za broj 5G pretplatnika na 1,9 milijardi u 2024. godini, a to je 400 miliona više od prethodne prognoze. Južna Koreja dostigla je milion pretplatnika samo 69 dana nakon lansiranja 5G usluga, 11 dana brže nego kada je uveden 4G.

To su neosporne činjenice. Nemoguće je biti na začelju u uvođenju 5G tehnologije kada ispred nas nema nikoga.

Gde su problemi?

Ovo takođe ruši još jedan mit koji povezuje kašnjenja u razvoju 5G u Evropi s izborom prodavca tehnologije. Ericsson je apsolutno spreman da izađe u susret trenutnim i budućim potrebama 5G korisnika i radi s njima užurbano kako bi 5G mreže funkcionisale što je pre moguće. Pravo pitanje kašnjenja 5G mreže u Evropi odnosi se prvenstveno na regulatornu politiku. Zapravo, Evropa već zaostaje u 4G u odnosu na SAD i Kinu.

Kada je u Evropi uveden 4G, došlo je do produžene rasprave o pojedinim aspektima upotrebe. U međuvremenu, Kina i SAD su napredovale u izgradnji 4G infrastrukture, pružajući mladim i novim kompanijama infrastrukturu bez presedana za inovacije na globalnom nivou.

Aplikacije kreirane na mobilnoj tehnologiji mogu brzo da postanu globalne. Uz mogućnosti digitalne inovativnosti 4G tehnologije, nije iznenađenje što su neke kompanije iskoristile ovu priliku i postale zaista velike, kao što su Alibaba, Tencent, Facebook, Netflix itd.

Primetan je nedostatak slične digitalne infrastrukture u Evropi, pa ne iznenađuje što Evropa ima mnogo manju ulogu na svetskoj tehnološkoj pozornici. Očekivati čudo u Evropi, bilo bi slično očekivanju da neka kompanija u zemlji bez puteva napravi najbolje automobile. Dakle, podrška za 4G u SAD i Kini veoma vidljivo se isplatila.

Neočekivani prodori

Malo ko je predvidelo da će neke od najuspešnijih aplikacija – kao što su one za rezervisanje prevoza, streaming, ili e‑trgovina – pretežno preći na mobilni telefon.

Ista mogućnost za inovacije postoji kod 5G‑a. Ali raspoloživa skala nemerljivo je šira, jer je 5G platforma za inovacije daleko iznad mobilnosti, ona se prostire kroz Internet stvari i narednu industrijsku revoluciju. Sa 5G digitalnom infrastrukturom, drastično se povećavaju i mogućnosti pojave novih, velikih globalnih 5G pobednika koji su iz Evrope.

5G je značajan iskorak u odnosu na 4G na nekoliko načina. Brzine prenosa podataka su oko 100 puta brže, podržan je trenutni pristup uslugama i aplikacijama – na primer, ultrabrzi video download. Ali koristi idu mnogo dalje od brzine. Kašnjenje je malo, što znači da mreža pruža skoro trenutnu reaktivnost od samo nekoliko milisekundi. Kapacitet se znatno povećava, što konačno omogućava da se pojave pametni gradovi. A 5G obezbeđuje tzv. network slicing, tako da jedinstveni deo mreže može da se dodeli određenoj usluzi.

Mreže će takođe biti pouzdanije, imaće veću sigurnost i trošiće manje energije. Dakle, dok je 4G pokrenuo mnoštvo korisničkih aplikacija, superiorna svojstva 5G mreže omogućiće da ona ima ogroman uticaj na industriju i vladu jer pruža usluge od ključne važnosti za zajednicu.

Kraći put do inovacija

Jedan od primera novih potencijala za industriju jeste prva 5G mobilna mreža za automobilsku proizvodnju. Mercedes‑Benz, Telefonica Deutschland i Ericsson koriste površinu od više od 20.000 kvadratnih metara kako bi inovativnim pristupom fabriku u Sindelfingenu doveli na čelo auto‑industrije. O jasnim prednostima automatizacije se više puta diskutovalo, a 5G je taj koji ih čini realnošću.

Druge industrije razviće sopstvenu upotrebu za 5G. U zdravstvu, malo kašnjenje će da omogući hirurgu da operiše na daljinu. Senzori u vozilima koji su povezani preko pouzdanih 5G mreža i mali su potrošači energije omogućiće vozilima autonomnu vožnju – ili će bar sprečiti nesreće kada je čovek taj koji vozi. Ericsson, Telia i Einride već su demonstrirali mogućnost transporta kamionima bez vozača na bazi 5G. Osim što puteve čine bezbednijim, ovi sistemi uštedeće energiju, čineći vožnju lakšom i ekonomičnijom. Sistemi bez vozača olakšaće i povećanje učestanosti autobusa i implementirati usluge deljene vožnje, smanjujući broj putovanja automobilom samo za vozača.

Dakle, šta je potrebno da Evropa ne propusti konkurentni i inovativni potencijal 5G mreže?

Neophodna regulativa

Pre svega, 5G i digitalizacija moraju se posmatrati kao kritični deo evropske nacionalne infrastrukture – jednako važan kao i vozovi ili putevi. SAD i Kina to već čine.

Zatim, mora da postoji raspoloživost spektra. Spektar za 5G mora biti dostupan na koordiniran način i po razumnim cenama. Čini se da se sadašnji pogled na aukcije spektra jednostavno zasniva na stvaranju što višeg prihoda za vlade. Umesto toga, trebalo bi se usredsrediti na ishod koji će najbrže izgraditi infrastrukturu kako bi se ostvarilo najviše koristi.

Takođe je potrebno da produžimo životni vek licenci za spektar kako bismo operatorima povećali sigurnost investicije. U poslednjim godinama licencnog perioda operatori gube motiv da ulažu u nove tehnologije ako postoji neizvesnost oko produženja licence za korišćenje spektra.

Regulativa i politika daju prioritet kratkoročnim najnižim cenama mobilnog širokopojasnog pristupa na račun mogućnosti mobilnih operatora da generišu kapital za ulaganje u nove tehnologije. Mnogi Evropljani potroše za nedelju dana u kafićima više nego na mobilni širokopojasni pristup mesečno. To je kratkoročni dobitak, ali dugotrajna šteta.

Interesantno je takođe napomenuti da Evropa ima više od 200 operatora, što je ograničavajući faktor. Evropa, prvobitni lider u mobilnosti, treba da se vrati u takmičarsku tehnologiju – i to brzo. Njeni inovatori, biznisi, industrije i građani ne zaslužuju ništa manje.

