Escape from Tarkov dobija zvaničnu 1.0 verziju i više završetaka

Nakon više od osam godina u beta fazi, Escape from Tarkov konačno izlazi u 1.0 verziji, uz svoj debi na Steamu. Na Tokyo Game Show-u, direktor igre Nikita Buyanov otkrio je da će igrači moći da dožive čak četiri različita završetka, u zavisnosti od načina na koji završe i napreduju kroz igru.

Završeci i najteži izazov

Prema Buyanovu, najteži i „najbolji“ završetak biće izuzetno zahtevan i samo mali broj igrača će ga moći postići. Procene su da će tek oko dva odsto igračke baze uspeti da „pobegne iz Tarkova“ na taj način. On je naglasio da će to biti izazov vredan životnog gejming dostignuća.

Planovi nakon zvaničnog izlaska

Iako izlazak iz bete i dolazak na Steam u novembru predstavlja veliku prekretnicu, Buyanov je naglasio da tim ima planove za još najmanje pet godina razvoja igre, uključujući veliki broj dodatnih sadržaja koji se za sada drže u tajnosti. Još nije poznato da li će se pre zvaničnog izlaska desiti novi „wipe“ koji resetuje napredak igrača.

Sezonski i stalni likovi

Na Q&A sesiji je potvrđeno da će igra ubuduće imati sezonske likove podložne tipičnim „wipe“ resetovanjima, ali i glavnog stalnog lika čiji napredak neće biti brisan. Buyanov je kasnije na mreži X pojasnio da neće biti potpunog wipe-a pre lansiranja, već će igra uvesti „softcore settings“, što omogućava eksperimentisanje bez oštrih resetovanja, kakvo je sprovedeno u julu.

Escape from Tarkov tako konačno dobija formu kompletne igre, ali i jasne planove za dugoročnu podršku i razvoj.

Izvor: Engadget