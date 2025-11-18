ESPN Bet se gasi, a tu je partnerstvo sa DraftKings

ESPN Bet se gasi u korist nove integracije sa DraftKings-om. ESPN je otkrio da će u decembru zatvoriti samostalnu aplikaciju za klađenje, a istovremeno će prekinuti veze sa Penn Entertainment-om, kompanijom sa kojom je sarađivao na razvoju ESPN Bet-a.

Umesto toga, ESPN će uvesti DraftKings-ove funkcije klađenja na svim svojim platformama, uključujući i karticu za klađenje unutar obnovljene ESPN-ove aplikacije. ESPN kaže da će korisnici moći da koriste DraftKings-ove funkcije sportskog klađenja, dnevne fantazije i Pick6 pri pokretanju 1. decembra, ali se „potpuno uvođenje svih integracija očekuje 2026. godine“.

ESPN je sklopio ugovor o licenciranju vredan 1,5 milijardi dolara sa Penn Entertainment-om 2023. godine, transformišući brend Barstool Sportsbook u ESPN Bet. Taj desetogodišnji ugovor je sada prerano završen, odluka koju Penn Entertainment kaže da su se on i ESPN „međusobno i prijateljski“ složili. Prošlog meseca, ESPN je uklonio svoj transparent ESPN Bet dok je izveštavao o hapšenju 31 osobe, uključujući glavnog trenera Portland Trejl Blejzersa Čonsija Bilapsa, beka Majami Hita Terija Rozjea i bivšeg NBA igrača Dejmona Džounsa, zbog njihove navodne umešanosti u ilegalni lanac kockanja.

Nakon gašenja ESPN Bet-a, Penn Entertainment će ponovo pokrenuti svoju aplikaciju za sportsko klađenje pod nazivom theScoreBet. „Naš pristup klađenju fokusiran je na ponudu integrisanog iskustva u okviru naših proizvoda“, kaže predsednik ESPN-a Jimmy Pitaro u saopštenju za štampu. „Saradnja sa DraftKings-om, liderom u ovoj oblasti, omogućiće nam da gradimo na tim temeljima, nastavimo da pružamo super-usluge strastvenim sportskim navijačima i razvijamo naše ESPN poslovanje direktno potrošačima.“

