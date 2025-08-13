ESPN-ova nova streaming platforma stiže 21. avgusta

ESPN-ova dugo najavljivana samostalna streaming platforma biće pokrenuta 21. avgusta. I to zajedno sa unapređenom ESPN aplikacijom koja korisnicima pruža „personalizovanije i dinamičnije iskustvo gledanja“.

Paket „unlimited“

Platforma će se jednostavno zvati ESPN, što bi moglo biti zbunjujuće. Dolazi neposredno pred početak nove NFL sezone, US Open turnira u tenisu i povratak brojnih sportskih takmičenja koja ESPN prenosi.

Streaming servis će se nuditi u dva paketa. Paket „unlimited“ po ceni od 30 dolara mesečno (300 dolara godišnje) omogućava pristup svim ESPN televizijskim kanalima i programima ESPN na ABC-u, ESPN+, ESPN3, SECN+ i ACCNX. Ova pretplata uključuje prenose svih sportskih događaja uživo, sadržaj na zahtev, kao i originalne dokumentarne emisije. Ukoliko se ESPN poveže sa Disney+ i Hulu servisima, prva godina pretplate je besplatna ali je ovo promotivna ponuda i može biti vremenski ograničena.

Druga opcija je plan „select“, koji košta 12 dolara mesečno (120 dolara godišnje) i omogućava pristup celokupnom sadržaju sa ESPN+ servisa, koji će i dalje postojati i nakon pokretanja nove platforme. Postojeći ESPN+ pretplatnici biće automatski prebačeni na novi „select“ plan.

ESPN je takođe saopštio da je postigao ekskluzivni dogovor za prenos svih WWE Premium događaja uživo u SAD, počevši od 2026. godine. Svi veliki događaji poput WrestleMania-je, SummerSlama i Royal Rumble-a biće dostupni za strimovanje u celosti putem nove platforme. Gledaoci će takođe moći da prate NFL draft za 2026. godinu, kao i novu dnevnu emisiju posvećenu upravo tom događaju.

Paralelno s novim servisom, ESPN je redizajnirao svoju aplikaciju, koja sada nudi personalizovaniji interfejs. Nove funkcije uključuju unapređeni prikaz više sadržaja odjednom (multiview), integrisane statistike utakmica, informacije o klađenju i upravljanje fantasy timovima unutar same aplikacije.

Izvor: Engadget