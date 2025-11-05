PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Ethereum pao za 7%

Marija Ljevnaic

Ethereum je pao ispod 3.600 dolara.

Nakon višemilionskih hakerskih napada na mrežu tokena, Ether je počeo da gubi na vrednosti.

Ether je pao ispod 3.600 dolara a ukupna vrednost je opala za 6,6%. Tokom krajem avgusta Ether je iznosio 4.885 dolara.

Hakovanje je uticalo da ukupna vrednost kriptovalute izgubi više od 100 miliona dolara. Ovaj napad je najnoviji u nizu negativnih događaja koji investitore u digitalnu imovinu stavljaju u neizvesnost i stalnu napetost koja prati ovu vrstu ulaganja.

Nakon pada Ethera počela je da opada vrednost i drugih kriptovaluta.

Izvor: cnbc.com

