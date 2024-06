EU aktivisti za privatnost zahtevaju da Meta prekine sa korišćenjem ličnih podataka za obuku AI

Plan Mete da koristi lične podatke za obuku veštačke inteligencije (AI) bez pristanka korisnika našao se na udaru kritike grupe za zaštitu privatnosti NOYB. Grupa je pozvala evropske regulatore privatnosti da zaustave takvu praksu.

NOYB (none of your business) je pozvao nacionalne regulatore privatnosti da odmah reaguju. Grupa je navela nedavne izmene u Metinoj politici privatnosti koje stupaju na snagu 26. Juna. Te promene bi omogućile kompaniji da koristi godine ličnih postova, privatnih slika ili podataka o praćenju na mreži.

Ova grupa za zaštitu privatnosti je pokrenula 11 žalbi protiv Mete. Zatim je zatražila od regulatora za zaštitu podataka u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj i Španiji da pokrenu hitnu proceduru zbog predstojećih promena.

Meta je odbacila kritike NOYB-a. Kompanija se pozvala na blog post u kojem je navedeno da koristi javno dostupne online informacije i licencirane informacije za obuku AI. Takođe i informacije koje su ljudi javno delili na njenim proizvodima i uslugama.

Međutim, poruka poslata korisnicima Facebook-a navodi da Meta može i dalje obrađivati informacije o ljudima koji ne koriste njene proizvode i usluge niti imaju nalog. Ona to može uraditi ako se te osobe pojave na slici ili su pomenuti u postovima ili opisima koje deli neki korisnik.

“Uvereni smo da naš pristup poštuje zakone o privatnosti. Naš pristup je u skladu sa načinom na koji druge tehnološke kompanije razvijaju i poboljšavaju svoja AI iskustva u Evropi. Tu su uključeni Google i Open AI”, rekao je portparol kompanije.

NOYB je već podneo nekoliko žalbi protiv Mete i drugih velikih tehnoloških kompanija. Tužbe su podnete zbog navodnih kršenja Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) EU. Kazne iznose do 4 odsto od ukupnog globalnog prometa kompanije za kršenja.

Zakon zahteva da Meta dobije pristanak korisnika

Meta je ranije navodila legitimni interes za korišćenje podataka korisnika za obuku i razvoj svojih generativnih AI modela i drugih AI alata, koji mogu biti podeljeni sa trećim stranama.

Osnivač NOYB-a, Max Schrems, rekao je da je najviši sud Evrope već presudio po ovom pitanju 2021. godine.

“Evropski sud pravde (CJEU) je već jasno stavio do znanja da Meta nema “legitimni interes” da nadvlada pravo korisnika na zaštitu podataka kada je reč o oglašavanju”.

“Ipak, kompanija pokušava da koristi iste argumente za obuku neodređene ‘AI tehnologije’. Čini se da Meta opet očigledno ignoriše presude CJEU-a,” rekao je Schrems. On je dodao da je isključenje iz ovog procesa izuzetno komplikovano.

“Prebacivanje odgovornosti na korisnika je potpuno apsurdno. Zakon zahteva da Meta dobije pristanak korisnika. Meta ne sme da pruži skriven i obmanjujući obrazac za isključivanje.” “Ako Meta želi da koristi vaše podatke, moraju da zatraže vašu dozvolu. Umesto toga, naterali su korisnike da mole da budu isključeni.”

