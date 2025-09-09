EU kaznila Google sa 3,5 milijardi dolara zbog zloupotreba u oglašavanju

Evropska komisija saopštila je da će kazniti Google sa 2,95 milijardi evra zbog kršenja antimonopolskih zakona EU i „narušavanja konkurencije u industriji oglasne tehnologije.“

Favorizovanje usluga

Ova odluka usledila je nakon slične presude ranije tokom 2025. godine. Tada je američki federalni sud zaključio da Google ima monopol u oblasti online oglašavanja.

Problem, prema Komisiji, leži u načinu na koji Google-ovi alati za kupovinu oglasa (Google Ads i DV 360) funkcionišu u sprezi sa softverom za razmenu oglasa (AdX) i serverima za objavljivanje oglasa (DFP). Često na način koji favorizuje sopstvene usluge. Google je, između ostalog, navodno unapred obaveštavao AdX o vrednosti najviše konkurentske ponude, omogućavajući mu da pobedi na aukcijama.

Komisija je kompaniji dala rok od 60 dana da predstavi plan za rešavanje ovih problema. Ako to ne uradi suočiće se sa dodatnim merama, što može uključivati i obaveznu prodaju dela Googleovog oglasnog poslovanja.

Google je odmah najavio žalbu. „Odluka Evropske komisije o našim oglasnim servisima je pogrešna i uložićemo žalbu. Ona uvodi neopravdanu kaznu i promene koje će naštetiti hiljadama evropskih preduzeća,“ izjavila je Lian Malholand, globalna šefica regulatornih poslova kompanije.

Iznos kazne jeste ogroman, ali nije najveći u istoriji. Godine 2018. Google je platio 5,04 milijardi dolara zbog prakse nametanja svojih aplikacija proizvođačima mobilnih uređaja. EU regulatori u prošlosti su bili istrajniji od američkih, a trenutno istražuju još barem jedan slučaj vezan za Google-ovo poslovanje u oglašavanju.

