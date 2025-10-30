EU – Meta i TikTok krše obaveze transparentnosti

Evropska komisija je u saopštila da američki veliki tehnološki gigant Meta i kineska aplikacija za društvene medije TikTok krše svoju obavezu da istraživačima omoguće adekvatan pristup javnim podacima prema Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), prema njenim preliminarnim nalazima.

U saopštenju, Komisija je takođe navela da Meta FAcebook i Instagram izgleda ne pružaju jednostavan i lako dostupan mehanizam za korisnike da prijave ilegalni sadržaj, kao što je materijal o seksualnom zlostavljanju dece i teroristički sadržaj.

EU je pooštrila mere protiv velikih tehnoloških kompanija Zakonom o digitalnim uslugama, koji zahteva od velikih platformi, kao što su sajtovi društvenih medija i pretraživači, da imaju robusne mere za ublažavanje širenja ilegalnog i štetnog sadržaja.

„Preliminarni nalazi Komisije pokazuju da su Facebook, Instagram i TikTok možda uveli opterećujuće procedure i alate za istraživače da zahtevaju pristup javnim podacima“, rekla je izvršna vlast EU o pitanju transparentnosti.

„Omogućavanje istraživačima pristupa podacima platformi je suštinska obaveza transparentnosti prema Zakonu o digitalnim uslugama, jer pruža javni uvid u potencijalni uticaj platformi na naše fizičko i mentalno zdravlje.“

Što se tiče ometanja Mete u prijavljivanju ilegalnog sadržaja, Komisija je rekla da kompanija trenutno ima mehanizme koji nameću nekoliko nepotrebnih koraka i dodatnih zahteva korisnicima i koriste „obmanjujući dizajn interfejsa“.

„Takve prakse mogu biti zbunjujuće i odvraćajuće. Metini mehanizmi za označavanje i uklanjanje ilegalnog sadržaja stoga mogu biti neefikasni. Prema Zakonu o digitalnim uslugama, mehanizmi „obaveštavanja i delovanja“ su ključni za omogućavanje korisnicima iz EU… da obaveste onlajn platforme da određeni sadržaj nije u skladu sa zakonima EU ili nacionalnim zakonima“, navodi se.

Komisija je dodala da kompanije sada imaju mogućnost da ispitaju njene nalaze i preduzmu mere za otklanjanje prekršaja, dodajući da preliminarni nalazi ne prejudiciraju ishod istrage.

Ali ako se nalazi Komisije potvrde relevantnim konsultacijama, može izreći kaznu kompanijama do 6% njihove godišnje globalne prodaje.

Izvor: Reuters