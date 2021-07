EU odlaže uvođenje poreza za tehnološke kompanije.

EU je rekla da će odložiti svoje planove oporezivanja IT giganata dok su u toku dogovori da minimalna stopa poreza na dobit bude 15%. Potez dolazi nakon što su se ministri finansija G20 tokom vikenda dogovorili da podrže globalne napore.

Irska zadržava niži nivo poreza na dobit od 12,5%

EU je rekla da će stopiranje sopstvenog plana olakšati postizanje međunarodnog sporazuma. Irska je izjavila da će se držati svog nižeg nivoa poreza od samo 12,5%. Zamenik premijera Irske, Leo Varadkar, navodi da je ta zemlja od poreza prihodovala 10 milijardi evra godišnje, što je dvostruko više nego što prosečna evropska zemlja zaradi po glavi stanovnika. Ovo je jedan od primera gde niski porezi rezultiraju većim prihodima. Vlade su se dugo suočavale sa izazovom oporezivanja globalnih kompanija koje posluju u mnogim zemljama. Taj izazov je porastao sa procvatom velikih tehnoloških korporacija kao što su Amazon i Facebook.

Napori u Velikoj Britaniji i EU da oporezuju IT kompanije izazvali su sukob sa SAD-om, koji je smatrao da su njegove kompanije meta. Do sada su 132 zemlje potpisale sporazum, ali potrebno je da ga ratifikuju parlamenti tih zemalja. Trenutno kompanije mogu da osnuju lokalne filijale u zemljama koje imaju relativno niske stope poreza na dobit i da tamo prijavljuju svoje prihode. To znači da plaćaju samo lokalnu poresku stopu, čak iako profit uglavnom dolazi od prodaje izvršene negde drugde.

