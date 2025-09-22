EU pokušava da reši probleme konkurencije Teams-a

EU pokušava da zaštiti Teams?

Evropska komisija je prihvatila obaveze koje je ponudio Microsoft kako bi se pozabavila zabrinutostima u vezi sa konkurencijom u vezi sa Teams.

Prema obavezama koje je EU prihvatila, Microsoft će postati dostupniji u verzijama paketa Office 365 i Microsofta 365 bez Teamsa i to po sniženoj ceni.

Regulatori EU su pokrenuli istragu nakon što je Slack Technologies Inc podnela žalbu. Prvo što je uočeno je da Teams ima neopravdanu konkurentsku prednost i da je ograničio saradnju sa drugim aplikakcijama već da je popularizovao svoje kao što su Word, Excel, PowerPoint, Outlook.

Microsoft je nakon toga izdvojio Teams ali je otvorena istraga EU ukazala da te promene nisu dovoljne.

U ovom momentu Microsoft je ponudio rešenje kako bi odgovorio na potrebe EU i izbegao kaznu. Samo se čini da je ovde došlo do nekog neočekivanog obrta a da se stvari ipak ne kreću u poželjnom pravcu.

Izvor: reuters.com