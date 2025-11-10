EU pokušava da zaustavi hibridne pretnje na online platformama

U traži da se zaustave hibridne pretnje u online okruženju.

EU postavlja zakonsku obavezu za online platforme da otkriju i rešavaju hibridne pretnje u Evropi. Hibridne pretnje su kombinacija ekonomskih, tehnoloških i drugih metoda koje nisu formalno ratovanje ali imaju obrise rata. U okviru ove kategorije spadaju i kampanje dezinformacija ili upotreba društvenih mreža za kontrolu političkog narativa.

EU je donela dokument pod nazivom Evropski štit demokratije, koji je deo napora da se zaustavi manipulacija i mešanje informacija a sa cilje očuvanja demokaratije. EU je u prvom redu ukazala da trpi najveće udarce od strane Rusije koja se uspešno bavi hibridnim pretanjama.

U okviru ovog dokumenta definišu se i uslovi koji se odnose na period izbornih kampanja u toku kojih su zabranjeni video snimci napravljeni AI ako i lažne vesti.

Ovaj kodeks su potpisali Meta, Google, TikTok, Microsoft ali da li će i poštovati sve odredbe videćemo.

Izvor: reuters.com