EU traži mesečne izveštaje o lažnim vestima

Kompanije u čijem su vlasništvu društvene mreže poput Facebook-a i Twitter-a ranije su objavile da su primenile razne mere u borbi protiv lažnih vesti. To uključuje izbacivanje znakova upozorenja, dodavanje linkova za verifikaciju i tako dalje, ali koliko i šta od toga zapravo pomaže ili deluje?

To je nešto što EU želi da zna, te sada predlaže da kompanije, poput Facebook-a i Twitter-a, moraju mesečno da podnose izveštaje o tome kako se bore protiv lažnih vesti.

Društvene mreže u obavezi

Prema rečima potpredsednice Evropske komisije za vrednosti i transparentnost Vere Jourove koja je govorila o uticaju lažnih vesti, „Zaista se pokazalo da dezinformacije ne štete samo zdravlju naših demokratija, već štete i zdravlju naših građana. To može negativno uticati na ekonomiju i potkopati odgovor državnih vlasti, a samim tim i oslabiti zdravstvene mere.“

Trenutno se čini da je to više predlog, a ne mandat, tako da ostaje na Facebook-u i Twitter-u da odluče da se povinuju tome u potpunosti ili ne. Pretpostavljamo da to ipak nije nužno loše, jer nudeći malo više transparentnosti kada su u pitanju napori ovih kompanija, to bi moglo da obezbedi eksterne objektivnije povratne informacije.

