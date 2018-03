EU uvodi nov način oporezivanja internet kompanija

Multinacionalne tehnološke kompanije koje posluju putem Interneta mogle bi vrlo brzo da se suoče sa novim načinom oporezivanja na tržištu EU. Bruno Le Maire, francuski ministar finansija, u intervjuu za francuski list Le Journal du Dimanche izjavio je kako se na nivou Evropske unije priprema direktiva prema kojoj bi se tehnološke multinacionalne kompanije dodatno oporezivale. Stopa poreza koja će biti uvedena variraće od dva do šest odsto, a biće bliža donjoj granici tog raspona, kaže Le Maire.

Ovaj bi porez trebalo da bude dogovoren vrlo brzo, pa bi već u narednih nekoliko nedelja trebalo u javnosti da se pojavi predlog nove regulative. Za početak porez bi trebalo da bude na donjoj granici raspona kako bi mogao brže da se uvede, a kasnije bi se poreske stope prilagođavale. Prema predlogu iz Evropske komisije koji je dospeo u ruke Reutersa, poreska stopa bi kompanijama zavisila od zemlje u kojoj su registrovane, a kretala bi se od jedan do pet odsto na ukupne prihode.

