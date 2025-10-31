EU uvodi obavezne USB-C punjače sa odvojivim kablovima do 2028.

Novi propisi donose univerzalne punjače i jasne oznake snage za kablove.

Evropska unija nastavlja standardizaciju punjenja elektronskih uređaja. Nakon što je 2024. godine uvela obavezan USB-C priključak za telefone i tablete, a od 2026. će važiti i za laptopove, sledeći korak je — unifikacija punjača i napajanja.

Do 2028. godine, svi novi punjači i adapteri za širok spektar uređaja — od gejming konzola, monitora i rutera, do bežičnih punjača i set-top boksova — moraće da koriste USB-C port sa odvojivim kablom.

Jedan punjač za više uređaja

Novi propisi odnose se na sve vrste spoljnih napajanja (External Power Supplies – EPS) do snage od 240 vati, sa ciljem da se poveća međusobna kompatibilnost i smanji elektronski otpad.

Kupci bi tako mogli da koriste jedan punjač i kabl za više različitih uređaja, što već funkcioniše kod telefona i tableta. Punjenje će se odvijati preko USB Power Delivery (USB-PD) standarda.

Obavezne oznake snage i novi logo

Proizvođači će morati jasno da istaknu snagu punjenja na samom adapteru, na portu i na kablu.

Označena vrednost mora odražavati kontinuirano punjenje bez pada napona, čime se sprečavaju lažne tvrdnje o snazi punjača.

EU uvodi i novi “Common Charger” logo koji će korisnicima olakšati prepoznavanje usklađenih uređaja.

Viša energetska efikasnost i zaštita

Punjači jači od 10 vati moraće da ispunjavaju strože kriterijume energetske efikasnosti, kako pri radu tako i u stanju mirovanja. Bežični punjači moraće da troše manje energije kada nisu u upotrebi, dok će njihovi naponski moduli morati da budu zamenljivi ili ponovo upotrebljivi. Zakon predviđa i obaveznu zaštitu od prenapona, naročito kod napajanja za rutere i Wi-Fi uređaje.

Šta je izuzeto

Od novih pravila biće izuzeti pojedini uređaji, poput UPS sistema, medicinske opreme, električnih trotineta i bicikala, kao i uređaja za upotrebu u vlažnim uslovima.

Punjač uz uređaj – i dalje dozvoljen

Važno je napomenuti da EU ne zabranjuje proizvođačima da uključuju punjače u pakovanje uređaja. Propisi samo zahtevaju da, ukoliko se isporučuju, budu usaglašeni sa novim standardima.

Ušteda energije i manje otpada

Evropska komisija procenjuje da će ove mere do 2030. godine doneti uštedu od 1.070 teravat-časova godišnje, uz smanjenje broja nepotrebnih punjača — kojih se svake godine proda oko 400 miliona.

Ironično, ovi propisi čine više za ujednačavanje USB-C standarda nego sama industrijska tela, a korisnicima donose ono što su godinama tražili — jedan univerzalan, efikasan i dugotrajan punjač za sve uređaje.

Izvor: Tomshardware