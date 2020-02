EU za standardizaciju priključka za punjenje za telefone i drugu elektroniku

Ukoliko se krajem 2020. godine, donese taj zakon, svi telefoni i ostala elektronika koja se prodaje u EU moraće da imaju univerzalni priključak za punjenje.

To će biti rešenje poput USB-C priključka, iako niko ne isključuje da će možda biti baš to rešenje. Ukoliko ova inicijativa prođe, to će biti poslednji ekser u kovčeg micro-USB-u. Međutim, jedna od kompanija koja je protiv toga je Apple koji koristi svoj “Lightning” konektor za punjenje i prebacivanje podataka.

Reakcije Apple-a su žestoke, a podržane su i izjavama američke administracije, pa će biti interesantno videti u svetlu svetskih dešavanja šta će se dešavati na tom polju i hoće li tržište biti standardizovano.

