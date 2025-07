eufy E20: Nikad raznovrsnije čišćenje

Robot usisivač eufy E20 3-u-1 je jedinstveni hibrid u svetu pametnih uređaja za čišćenje, koji kombinuje robotski usisivač, bežični štapni usisivač i ručni usisivač u jednom, kompaktnom sistemu

E20 je pre svih namenjen korisnicima koji žele fleksibilnost i praktičnost koja štedi prostor, bez potrebe za kupovinom više uređaja. U tom pogledu, pruža zanimljivu vrednost, uz poneki kompromis, nužan kada se pokušava ponuditi puno toga u jednoj napravi.

Dizajn usisivača je elegantan i praktičan. Osnovna jedinica robota se spaja u kompaktnu samopražnjujuću stanicu sa kesom za prašinu od 3 litra koja može da zadrži otpad do 75 dana. Ovo smanjuje potrebu za čestim ručnim pražnjenjem, što je veliki plus za zauzeta domaćinstva. Ono što izdvaja E20 je njegov modularni dizajn. Centralni motor usisivača se odvaja od baze robota i lako se povezuje sa štapnim usisivačem ili ručnom mlaznicom, u suštini se transformišući u dve potpuno različite vrste usisivača uz minimalan napor. Uključeni držač za zid pruža uredan način skladištenja alternativnih komponenti, održavajući ceo sistem efikasnim.

U robotskom režimu, E20 koristi trostruki laserski LiDAR sistem za mapiranje prostorija i izbegavanje prepreka, uz efikasan rad i pri slabom osvetljenju. Ovo mu omogućava prilično efikasnu navigaciju i dobro prostorno snalaženje. Može da prepozna i izbegava objekte veće od 15 milimetara i podržava četiri režima usisavanja – Eko, Standardni, Turbo i Max – sa najvišim podešavanjem koje dostiže do 8.000 Pa. Trajanje baterije u robotskom režimu je takođe impresivno, do 180 minuta po punjenju. Obično koristi oko 70% svoje baterije za čišćenje površine od 46 kvadratnih metara i potpuno se puni za oko 2,5 sata, ali to će zavisiti i od rasporeda, količine nameštaja, prljavština itd.

Funkcionalnost mapiranja često zahteva ručno doterivanje. Nameštaj i tepihe obično treba ručno označiti u aplikaciji, a čišćenje ivica nije naročito temeljno. Slično kao i kod drugih robotizovanih usisivača, čišćenje tepiha sa visokim vlaknima je nešto slabija strana, a upravo su takvi enterijer često na našem podneblju.

U režimu štapnog usisivača, eufy E20 pruža solidnu usisnu snagu do 30.000 Pa, što ga čini sposobnim da se nosi sa svakodnevnim neredom na tvrdim podovima i tepisima sa niskim vlaknima. Štapni oblik je lagan i dobro izbalansiran, idealan za manevrisanje oko nameštaja ili penjanje i spuštanje niz stepenice. Takođe je lako prebaciti se u ručni režim za čišćenje tapacirunga, polica ili unutrašnjosti automobila. Kanta za prašinu u ručnom ili štapnom režimu je relativno mala – samo 0,3 litra – i brzo se puni, što znači da ćete je morati često prazniti tokom upotrebe.

Pražnjenje baterije je takođe agresivnije u ručnom i štapnom režimu, posebno pri višim nivoima usisavanja. Dok robotski režim nudi dugo vreme rada, korišćenje E20 na maksimalnoj snazi kao štapnog ili ručnog usisivača će skratiti trajanje baterije na oko 15 minuta, što je manje od „standardnih“ štapnih usisivača, ali je jasno da je ovo hibridni uređaj. E20 je tih u Eko režimu tokom upotrebe robota, a postaje glasniji na Turbo i Max podešavanjima.

Sve u svemu, Eufy E20 je pametan izbor za one koji žive u malim stanovima ili kućama sa uglavnom tvrdim podovima i potrebama za laganim do umerenim čišćenjem. Nudi dosta praktičnosti i opcija integracijom tri uređaja u jedan, što ga čini idealnim za korisnike sa ograničenim prostorom za skladištenje, ali i one koji bi se ustezali od kupovine zbog bojazni korišćenja sasvim novog načina čišćenja. Ako ste „uplašeni“ kako li ćete se navići na robota, ovde su standardni usisivači opcija na raspolaganju. Usisivač eufy E20 pruža svestrano i dobro dizajnirano 3-u-1 rešenje za čišćenje koje dobro funkcioniše za svakodnevnu upotrebu u kompaktnim domovima. Nudi dobru vrednost za novac, i pruža korisnicima inovativan, modularan način za obavljanje različitih zadataka čišćenja.

Na samom kraju, treba napomenuti i da je eufy E20 usisivač trenutno na sniženju, koje će trajati do kraja jula. Umesto standardne cene od 74.999 rsd možete ga kupiti u zvaničnoj prodavnici po ceni od 55.299 rsd. Stoga, ukoliko vam je potrebna kombinacija dobrog ulaza u svet robotizovanog čišćenja koje pritom zadržava opcije standardnijih vidova čišćenja, znate šta vam je činiti.

Korisna adresa: ankersrbija.rs