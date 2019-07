Eurobot 2019: Srpski IT studenti osvojili prvo mesto

Na takmičenju iz robotike Eurobot 2019, srpski IT studenti su osvojili prvo mesto! Na takmičenju u Francuskoj okupilo se 33 tima iz 16 zemalja. Tim povodom je Milan Beader, član tima, otkrio kako je izgledalo takmičenje.

Mitrovčanin Milan Beader, student 4. godine Fakulteta tehničkih nauka smer mehatronika, bio je deo tima PMG robotics koji je osvojio prvo mesto na ovogodišnjem takmičenju u robotici Eurobot 2019 održanom u Francuskoj.

Ovaj uspešan student, kaže da je tema ovogodišnjeg Eurobota bila “Fabrika atoma” u čast Dmitrija Mendeljejeva,koji je pre 150 godina napravio periodni sistem elemenata. Milan je otkrio kako je izgledalo takmičenje, ali i kako su uopšte i došli u priliku da se takmiče sa vršnjacima.

Koliko je bio težak put do trofeja?

Zadatak je bio da atome, odnosno hemijske elemente koji su predstavljeni u vidu hokejaških pakova različite težine i boje, skupljamo, razvrstavamo po boji, merimo, ostavljamo na određenim mestima na stolu i na osnovu toga skupljamo određeni broj bodova. Tokom mečeva roboti su bili potpuno autonomni i u energetskom i u upravljačkom smislu, što znači da su posle starta sami obavljali zadatke i rešavali nastale situacije.

Imali smo dva robota na terenu koje smo programirali da potpuno autonomno razvrstavaju atome po boji i težini i slažu ih na za to predviđena mesta, a imali smo i jednog malog robota koji je imao zadatak da se potpuno autonomno sa poda popne na teren u sklopu posebnog zadatka. Robote smo napravili kao ispitni zadatak u prvom semestru, a za takmičenje u Francuskoj smo počeli da se spremamo krajem juna.

Iako nismo znali koja je tema, oformili smo tim, počeli smo da tražimo sponzore i razvijamo kretanje robota, a kada su izašla pravila takmičenja krenuli smo da razvijamo mehanizme koje će roboti imati. Pravili smo ih nepunih 10 meseci.

Kako su se naši IT studenti plasirali na Eurobot 2019?

U aprilu smo najpre učestvovali na nacionalnom takmičenju u Novom Sadu na kojem smo osvojili prvo mesto i tako se plasirali na evropsko takmičenje u Francuskoj. Tamo se okupilo 33 tima iz 16 zemalja Evrope, Azije, Afrike i Severne Amerike. Takmičenje je trajalo tri dana, prva dva dana smo igrali pet kvalifikacionih mečeva i nakon toga osam najbolje rangiranih timova se plasiralo u četvrtfinale.

Konkurencija je bila veoma jaka, pratili smo mečeve ostalih timova, tako da svaki put kada smo saznali protiv koga treba da igramo smo donosili odluke pre meča kako će se naši roboti kretati u odnosu na protivničke, odnosno menjali smo strategiju za svaki tim. Nismo imali najbolje robote, nismo osvajali najviše poena i imali smo manji budžet u odnosu na evropske timove, ali smo strategijom uspeli da pobeđujemo.

Pobeda IT studenata je podstrek za sve talente u Srbiji

Ekipa iz Srbije u četvrtfinalu je pobedila Francuze, u polufinalu Švajcarce. U finalnom meču su dva puta pobedili ruski tim „Reset“ sa Skoltech kosmičkog centra, Instituta za nauku i tehnologiju iz Moskve. Na ovaj način su prvi put za 19 godina, koliko već naši timovi učestvuju na Eurobot takmičenju, doneli Srbiji zlatnu medalju.

Milan dodaje da se još uvek ne zna dalja sudbina pobedničkih robota. Postoji informacija da će biti uramljeni u NT parku u Novom Sadu, a ukoliko se to ne desi, talentovani IT studenti će ih, u nedostatku sredstava, rastaviti i koristiti njihove delove za nove izazove koji ih čekaju. Ovaj trijumf je odličan podstrek za mlade da se bave informacionim tehnologijama i postanu uspešni IT profesionalci.

Izvor: Sremske Novine

Podelite s prijateljima

Tweet