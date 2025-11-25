Even Realities: G2 pametne naočare i R1 prsten

Kompanija kombinuje elegantne okvire sa novim zdravstvenim funkcijama preko prstena sličnog Oura modelu.



R1 Smart Ring

Even Realities predstavlja novu verziju svojih laganih pametnih naočara, G2. I to u kombinaciji sa uređajem koji funkcioniše i kao kontroler i kao zdravstveni tracker – R1 Smart Ring.

G2 koristi unapređeni HAO optički modul (mikro-LED projektori, talasovodi i digitalizovane sočiva), prikazuje tekst u svetlo zelenoj boji sa dodatnom dubinom i oštrinom. Podržava širi raspon dioptrija (-12 do +12). U poređenju sa G1, G2 ima 54% tanje krakove, IP67 zaštitu od prašine i vode. Zatim, dva dana trajanja baterije (G1 ima 1,5 dana) i kućište za punjenje koje pruža do sedam punjenja.

R1 prsten omogućava kontrolu naočara bez pomeranja ruke. Napravljen je od keramike i medicinskog nerđajućeg čelika, sa touchpadom, optičkim senzorom pulsa i akcelerometrom. G2 i R1 podržavaju iste AI funkcije kao prethodni model, uz novu opciju „Conversate“ za generisanje informacija i sažetaka tokom razgovora.

G2 i R1 dostupni su od 12. novembra po ceni od 599 dolara, odnosno 249 dolara, uz promociju od 50% popusta na dodatke uz kupovinu G2.

Izvor: Engadget