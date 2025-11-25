PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Even Realities: G2 pametne naočare i R1 prsten

Nenad Gajic

Kompanija kombinuje elegantne okvire sa novim zdravstvenim funkcijama preko prstena sličnog Oura modelu.

PCPress.rs Image


R1 Smart Ring

Even Realities predstavlja novu verziju svojih laganih pametnih naočara, G2. I to u kombinaciji sa uređajem koji funkcioniše i kao kontroler i kao zdravstveni tracker – R1 Smart Ring.

G2 koristi unapređeni HAO optički modul (mikro-LED projektori, talasovodi i digitalizovane sočiva), prikazuje tekst u svetlo zelenoj boji sa dodatnom dubinom i oštrinom. Podržava širi raspon dioptrija (-12 do +12). U poređenju sa G1, G2 ima 54% tanje krakove, IP67 zaštitu od prašine i vode. Zatim, dva dana trajanja baterije (G1 ima 1,5 dana) i kućište za punjenje koje pruža do sedam punjenja.

Flaner

R1 prsten omogućava kontrolu naočara bez pomeranja ruke. Napravljen je od keramike i medicinskog nerđajućeg čelika, sa touchpadom, optičkim senzorom pulsa i akcelerometrom. G2 i R1 podržavaju iste AI funkcije kao prethodni model, uz novu opciju „Conversate“ za generisanje informacija i sažetaka tokom razgovora.

G2 i R1 dostupni su od 12. novembra po ceni od 599 dolara, odnosno 249 dolara, uz promociju od 50% popusta na dodatke uz kupovinu G2.

Izvor: Engadget

